​В Югре произошло ДТП с летальным исходом

В поселке Приполярный Березовского района произошло ДТП: 33-летний водитель «ДЭУ» превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась.

«По предварительным данным, в машине находились двое: водитель и 45-летняя женщина. Пассажирка скончалась на месте происшествия», – сообщается пресс-служба УМВД Югры.

Отметим, за прошедшие выходные в Югре произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, где два человека погибло и 24 получили травмы.

Напомним, в Сургуте произошло ДТП, в котором пострадал водитель мопеда.