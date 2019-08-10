​РПЦ: Митрополит Ханты-Мансйский и Сургутский стал управляющим Филиппинско-Вьетнамской епархией

Ханты-Мансийский и Сургутский митрополит Павел по личному указу патриарха Кирилла стал временно исполняющим обязанности Филиппинско-Вьетнамской епархией с титулом архиерей «Манильский и Ханойский». Об этом сообщил отдел внешних церковных связей Русской православной церкви.

Павел уже прибыл столицу Филиппин, Манилу, и вступил в должность.

Старший научный сотрудник философского факультета МГУ и богослов Андрей Кураев отрицательно высказался об этой инициативе в социальных сетях, ссылаясь на нарушение православных канонов: «Каноны запрещают перемещать епископа с места на место. До сей поры все назначения даже временно управляющих епархией проходили решением синода. Тут же впервые такое назначение епископа на новую кафедру состоялось личным и секретным указом патриарха».

Также богослов шутит о сходстве названий титулов: «Титул правящего архиерея - «Манильский и Ханойский». В общем, и в самом деле похоже на Ханты-Мансийский».