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​В Ханты-Мансийске к крупному международному событию 2020 года построят целую олимпийскую деревню

В Ханты-Мансийске в рамках подготовки ко Всемирной шахматной олимпиаде 2020 года будет построено несколько крупных объектов. Об этом сообщил директор регионального департамента физкультуры и спорта Сергей Артамонов. В районе «Иртыш-2» появятся два 25-этажных дома, куда на время олимпиады заселят участников, а после оно уйдет под нужды студентов и работников соцсферы. В том же районе для удобства спортсменов будет и комплекс, где пройдут соревнования. Все это сформирует большую олимпийскую деревню.

Также там появится столовая на одновременное посещение 2000 человек, а также зоны для встреч и презентаций.

«Могу открыть тайну, что объект, который строится в олимпийской деревне, останется Ханты-Мансийску. Мы все знаем проблему Ханты-Мансийска, что в нём объектов много, но все они окружные. Данный объект, который включает в себя 6 залов, останется городу», – заявил Артамонов.

В предыдущий раз Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году.


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11 августа в 10:18, просмотров: 441, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
11 августа в 15:28
В Сургуте случилось бы какое-нибудь событие, чтоб потом университетский кампус остался.

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