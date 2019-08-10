​Югра выделила 132 миллиона рублей, чтобы больше половины жителей занялись спортом

В Югре выделено 132 миллиона рублей реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни», которой входит в состав нацпроекта «Демография». Проект ставит своей целью увеличить число югорчан, занимающихся спортом, до 55 процентов.

«Сегодня это показатель составляет 35-36 процентов. Для достижения целевого показателя, акцент в Югре будет поставлен на развитие массового спорта, всех категорий населения к занятиям физической культурой и спортом, не забывая и о развитии спорта высших достижений, подготовке спортивного резерва», – сообщил директор окружного департамента физической культуры и спорта Сергей Артамонов.

Так, только на развитие хоккея в округе до конца года будет выделено свыше 64 миллионов рублей. Обновленными базами и новым оборудованием будут оснащены такое города, как Сургута, Когалыма, Нижневартовска, Нягани, Покачей, Советского района и других.

Помимо этого, в 2019 году планируется приобрести 22 спортивные площадки для сдачи норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

«В системе «ГТО» зарегистрированы уже более 155 тысяч югорчан. 94 тысячи из них приступили к выполнению нормативов. Только за первое полугодие золотые, серебряные и бронзовые значки получили 10799 человек», отметил исполняющий обязанности руководителя регионального центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» Геннадий Коротков.

Также на 2021 год в Когалыме запланировано открытие регионального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта.