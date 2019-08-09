В Ханты-Мансийске могут сделать закрытую купальную зону на Иртыше

Власти Ханты-Мансийска рассматривают создание зоны для купания на реке Иртыш. С таким предложением обратилась глава региона Наталья Комарова во время онлайн-конференции по вопросам благоустройства в рамках проекта «ГубернаторОнлайн», которая в эти минуты проходит в Сургуте. По словам исполняющей обязанности главы Ханты-Мансийска Ирины Черкуновой, сейчас в администрации города обсуждают этот проект.

«Сейчас прорабатывается возможность создания закрытой купальной зоны на реке. В самом Иртыше купаться нельзя по санитарно-эпидемиологическим показателям. Такая зона купания даст возможность людям отдыхать на реке», – сообщила Ирина Черкунова.

Кроме того, Наталья Комарова предложила перенести строительство скейт-парка в одном из районов города с 2023 на 2020 год. По словам главы региона, благодаря этому у жителей Ханты-Мансийска быстро появится зона отдыха.