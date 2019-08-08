​ФСБ объявила об антитеррористических учениях в одном из городов Югры. Будет очень много силовиков

В Югре 20-22 августа пройдут антитеррористические учения. Как сообщает пресс-служба ФСБ по Тюменской области, они пройдут на промышленном объекте в Лангепасе, и в них примут участие, помимо сотрудников федеральной службы безопасности, представители ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС, военкомат Югры, органы исполнительной власти.

В ведомстве говорят, что службы отработают пресечение теракта на объекте, а также ликвидацию возможных последствий теракта и взаимодействие разных структур в чрезвычайной ситуации. «Просим жителей региона с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений», – сообщает пресс-служба ФСБ.

За 2019 год спецслужбы в Тюменской области неоднократно проводили операции против террористов. В феврале ФСБ задержала «спящую» ячейку запрещенной в России ИГИЛ, в которой якобы были знакомы с Артуром Гаджиевым, устроившим ножевую атаку на сургутян в августе 2017 года; в апреле также были взяты потенциальные террористы из Сургута и Пыть-Яха, а в Тюмени прошла громкая контр-террористическая операция, в ходе которой были убиты два подозреваемых в терроризме; в июле в Когалыме ФСБ задержала обладателя «пояса шахида», планировавшего теракт. Кроме того, по всей Югре ловили представителей запрещенных «Свидетелей Иеговы».