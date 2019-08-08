​По всей Югре 8 августа пройдут дожди с грозами и сильным ветром

В четверг. 8 августа, по всей Югре местами пройдут дожди с грозами и сильным ветром до 12-17 метров в секунду. Об этом предупреждает региональный Гидрометеоцентр. Однако до уровня штормового предупреждения эти погодные явления пока не дотягивают.

В Сургуте ожидается дождь и сильный ветер в течение всего дня, температура воздуха будет колебаться между +13 и +19 градусов. В Нижневартовске будет намного лучше: небольшой дождь пройдет около обеда, а в течение дня будет около +18 / +20 градусов. Меньше повезло столице округа: в Ханты-Мансийске днем ожидается гроза, дождь и ветер до 14 метров в секунду с температурой воздуха +14 / +18 градусов.