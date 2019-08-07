​Жительница Югры перевела мошенникам 2,5 млн рублей в попытках купить криптовалюту

Жительница Нягани 59 лет перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей в надежде купить криптовалюту.

«Заявление поступило 7 августа. Мошенники представились финансовыми аналитиками. Под предлогом получения криптовалюты, они завладели денежным средствами женщины», – сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры.

Отметим, что за последние сутки в Югре было зарегистрировано 9 дистанционных преступлений. Мошенникам было переведено более 2,8 миллиона рублей. По данным ведомства, среди обманутых чаще встречаются женщины среднего и пожилого возраста.