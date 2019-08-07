​В Югре за последнюю неделю выросло число пострадавших от клещей

В Югре за неделю выросло число пострадавших от клещей. С 29 июля по 4 августа в больницы округа обратились 134 человека, что на 14,5 процента больше, чем за предыдущую неделю того же года. Если сравнивать показатель с той же неделей, но уже в 2018 году, то число обращений увеличилось на 22,9 процента.

В общем в 2019 году зарегистрировано 3520 обращений из-за укусов клещей. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются жители Ханты-Мансийска, Пыть-яха и Нефтеюганска.

У девяти обратившихся в больницы округа были выявлены заражения инфекциями, передающимися клещами. Все заболевшие не были привиты от клещевого энцефалита.

«Всего с начала года против клещевого энцефалита привито 107 445 человек, что составляет 84,7 процента от плана. Детского населения привито с начала года 34005 человек, что составляет 90,35 процента от плана», – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Югре.

От общего числа пострадавших лишь 21,8 процента имели прививки.