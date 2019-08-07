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​Югра включилась в федеральный тренд на прозрачность в благотворительности

В Сургуте фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» подписал декларацию об основных принципах прозрачности НКО. Об этом рассказали специалисты центра. Декларация направлена на борьбу с т.н. токсичной благотворительностью, то есть незаконными сборами пожертвований в несуществующие фонды либо нецелевым и неэффективным расходованием денег, собранных на благие цели.

Авторами документа выступила ассоциация социально-ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе». По их мнению, существует необходимость внедрять на добровольной основе принципы открытости для честной работы НКО.

Изложенные в документе принципы послужат росту профессионализма и укреплению доверия жертвователей к благотворительным фондам.

«Ранее наш проект назывался «Вместе против мошенников. Спустя два года мы его переименовали на «Вместе за разумную помощь». Связано это с тем, что порой не только мошенники собирают пожертвования на личные карты или в специальные боксы, а те, кто просто не знает, как это делать грамотно», - объяснила исполнительный директор «Благотворительного собрания «Мы вместе» Кира Смирнова.

По всей России уже подписано более 160 таких деклараций.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 177, комментариев: 0


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