​Строители Югры будут праздновать профессиональный праздник в Ханты-Мансийске. Кроме тех, кто в этот день попадет «на ковер» губернатору из-за дольщиков

В четверг, 8 августа в Ханты-Мансийске специалисты строительной сферы Югры отпразднуют профессиональный праздник. Среди планируемых мероприятий в программе названы мастер-классы по урбанистике, выступления спикеров, спортивные турниры и культурные выступления. «Сургутская делегация также прибудет на празднование Дня строителя в столицу региона. Ежегодно в округе определяют разные города для празднования — в прошлом году это был Нижневартовск, а до этого Сургут», — пояснили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе администрации города.





При этом в мэрии напомнили, что в этот же день в Сургут прибудет губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона вновь встретится с дольщиками и со всеми ответственными специалистами, застройщиками, чтобы в третий раз проконтролировать ход возведения проблемных жилых домов. «Руководитель правительства округа 8 августа будет в городе, чтобы обсудить долевое строительство. Об этом она говорила еще на прошлой встрече две недели назад. Совещание состоится вечером, но точное время и место пока не известно, потому что у губернатора часто корректируется программа командировок», — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС сотрудники сургутской администрации.

Соответственно, все задействованные во встрече с Комаровой специалисты мэрии и строительных компаний (например, «Северстроя» и «ДЭПа») останутся в городе и снова будут обсуждать проблемы дольщиков, а праздник в Ханты-Мансийске будет продолжать с 12.00 до 21.00 — в этом время закончится фуршет.

Напомним, Наталья Комарова в мае вмешалась в конфликт дольщиков с застройщиками, которые в конце 2018 года сорвали сроки сдачи жилья. Она дважды приезжала в Сургут и председательствовала на встрече вкладчиков, строительных компаний и сотрудников администрации. Кстати, в последний раз главной претензией губернатора к мэрии города стала формальность в выполнении ее поручений.