В Югре экс-главу судебных приставов обвинили в превышении полномочий. Она простила хантымансийцам штрафы на пять млн рублей

Бывшего руководителя отдела судебных приставов по Ханты-Мансийску и району обвинили в превышении должностных полномочий. Совместную проверку провели сотрудники прокуратуры, следственного комитета и окружной службы судебных приставов. В результате выяснилось, что экс-глава ведомства не зарегистрировала 214 судебных документов о взыскании штрафов об административных правонарушениях на общую сумму более 4,7 млн рублей.

По версии следствия, руководитель отдела таким образом пыталась сократить объем работы и создать видимость исполнения должностных обязанностей.

Почему на протяжении долгого срока халатность руководителя судебных приставов оставалась незамеченной на данный момент неизвестно даже сотрудникам прокуратура. Как пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе ведомства, проверка пройдет и среди специалистов контрольно-надзорных органов. «В настоящее время проверка продолжается», — заключили специалисты югорской прокуратуры.