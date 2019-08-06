​В Югре 202 проекта поборются за президентский грант

В России завершился прием заявок на второй в 2019 году конкурс на предоставление грантов Президента России. От Югры заявлено 202 проекта.

Эксперты по развитию общественных организаций отмечают, что в Югре растет интерес к соответствующему конкурсу. Связано это с проведением другого конкурса – на грант губернатора Югры: авторы заявок, которые не смогли набрать достаточно количество балов в нем, модернизируют свои проекты и попробуют свои силы на федеральном уровне.

Корреспонденту СИА-ПРЕСС удалось связаться с одним из участников конкурса, который ранее уже выигрывал президентский грант.

«В 2018 году мы уже выиграли грант на сумму 1,3 миллиона рублей и уже реализуем проект «Музей под открытым небом». Сейчас очень надеемся получить пять миллионов и расписать еще большее количество дворов, трансформаторных подстанций, а также набережную речного порта Сургута», – рассказала куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова.

Она отметила, что Центр гражданских инициатив помогает в описании проектов на фонд президентских грантов.

«Они обращают внимание на моменты, которые могли бы вызвать сомнения, а также помогают с правильным формированием бюджета», – заявила Сидорова.

Напомним, на первый в 2019 году конкурс президентских грантов от некоммерческих организаций Югры был подан 191 проект, допущено до независимой экспертизы 177 проектов, 35 из них были признаны победителями.