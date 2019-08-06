​Югорские сотрудники МЧС тушат пожары в Иркутской области

Сотрудников МЧС Югры специальным бортом доставили в Иркутскую область для помощи в тушении лесных пожаров. 50 специалистов базы авиационной и наземной охраны лесов, а также четыре летчика-наблюдателя из Нягани, Кондинского, Советского и Ханты-Мансийского районов накануне ночью направились в проблемную зону. С собой сотрудники МЧС повезли более трех тонн оборудования и инструментов.

Как сообщают окружные спецслужбы, с просьбой о помощи в тушении леса к губернатору Югры обратилось правительство Иркутской области. «Перед коллективом Ханты-Мансийской базы авиационной охраны лесов была поставлена задача оперативно подготовить к отправке максимальное число незадействованных в тушении пожаров на территории автономного округа специалистов», — отмечают специалисты.

Напомним, в Югре на данный момент не зафиксировано действующих природных пожаров.