​В Югре полиция задержала похитителей нефти

Полиция Советского района Югры задержала пятерых мужчин, которые похитили нефть на сумму свыше 250 тысяч рублей. По версии следствия, злоумышленники, сговорившись, подключились к технологическому нефтепроводу в пункте налива нефти одного из месторождений округа. Преступники перекачали в автоцистерну «Камаза» не менее 15 кубических метров нефтепродуктов.

«В настоящее время следствием ОМВД по Советскому району доказана причастность к совершению данного преступления 26-летнего, 47-летнего жителей Курганской области, 37 и 49-летних жителей Урая и 47-летнего жителя Екатеринбурга», — заявляют сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас трое из пяти обвиняемых находится под стражей, остальных отпустили под подписку о невыезде.

За кражу злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.