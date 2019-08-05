​Губернатор Югры проведет онлайн-конференцию, где с жителями округа обсудит вопросы благоустройства

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет онлайн конференцию, главной темой которой станет – благоустройство. В режиме онлайн она намерена обсудить с активными югорчанами вопросы комфортной городской среды, придомовых территорий, состояния детских площадок и другое.

«Вы, уважаемые земляки, главные участники интернет-конференции. Будут также работать главы всех 22 муниципальных образований округа, представители профильных ведомств, подрядных и управляющих организаций, служб надзора, общественных организаций», – отметила Комарова.

Задать свои вопросы или направить видеообращения можно в группу Правительства Югры «ВКонтакте».

Мероприятие запланировано на 9 августа, начало в 16:30. Работает горячая линия Центра открытый регион - 8-800- 101- 00-86.