В России срываются закупки препарата от ВИЧ-инфекции. В Югре с лекарством проблем нет

В России уже трижды сорвалась закупка препарата «Ламивудин», использующегося для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией. Дело в том, что фармкомпании не согласны участвовать в аукционах с невыгодными условиями и продавать Минздраву препараты по сниженным ценам.

В Минздраве отмечают, что полное отсутствие препарата может значительно ухудшить лечение у многих пациентов. Однако представители департамента здравоохранения Югры рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС, что в округе «на данный момент препарат имеется в наличии в необходимом объеме».

По данным «Интерфакса», сейчас потребность в ламивудине в дозировке 150 мг составляет около 12 млн таблеток, а потребность в ламивудине в дозировке 300 мг — около 130 млн таблеток. Имеющихся объемов хватит в среднем 2-4 месяца. В случае необходимости они будут распределены по регионам.

Минздрав уже провел совещание с потенциальными поставщиками препарата, где было достигнуто соглашение о дроблении лотов, выставляемых ведомством на аукцион. Один из госконтрактов на поставку ламивудина 300 мг был заключен 26 июля. Часть препарата будет получена 1 сентября, а полная закупка завершится к ноябрю.