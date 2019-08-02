​В Югре молодые люди все меньше хотят быть чиновниками. Виноваты кумовство, коррупция и низкие зарплаты

В Югре значительно снизился процент молодых людей, желающих вступать на должности в государственных органах. К такому выводу пришли эксперты компании HeadHunter. Количество желающих стать чиновниками упало с 40 до 18 процентов по сравнению с 2016 годом. Также снизилось желание молодежи стать бизнесменами – с 18 до 12 процентов, зато выросло желание работать в организации по найму (с 35 до 38 процентов) и стать фрилансером (с 7 до 17 процентов).

Из основных недостатков такой работы, опрошенные в возрасте от 14 до 22 лет отмечают: сложность трудоустройства без связей (59 процентов против 65 в 2016 году), коррупцию (56 против 47), бюрократию (54 против 39), а также низкую зарплату (54 против 48).

Из преимуществ на работе в госслужбе молодые люди гораздо реже отмечали стабильность и постоянство (54 против 71), возможность карьерного роста (36 против 54), высокий статус и престиж работы (30 против 46), а также возможность работать на благо общества (30 против 48).

«Сложно предсказать, возрастет ли желание у молодежи у работать в государственных органов. Это зависит как от политической ситуации в стране, так и от того, как государственная власть взаимодействует молодежью. Мы проводили вопрос у тех, кому до 22 лет неслучайно. Когда человек попробовал себя во многих профессиях и уже пришел к тому, чтобы идти к какой-то стабильности, его представление о работе меняется, и он зачастую готов перейти к формату офисной работы», – сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter на Урале Анна Осипова.

Альтернативой молодежь видит работу на фрилансе. «Чтобы быть более мобильным и не привязывать себя к жесткому графику, а также иметь возможность путешествовать. Причем работодатели с каждым годом также становятся более лояльны к такому формату работы. Что касается предпринимательства, молодые люди сейчас видят множество примеров молодых успешным предпринимателей и стремятся реализовать себя в этой области», – прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.