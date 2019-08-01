Дачники в Югре смогут передать государству имущество, которое их отягощает. И платить за его использование

Югорские дачники смогут безвозмездно передать на баланс округа или муниципалитета имущество общего пользования, которое финансово отягощает кооперативы и товарищества. Под таким имуществом подразумеваются водопроводы, электросети, дороги, площадки для сбора мусора и прочие объекты, жизненно необходимые для нормального функционирования любого загородного товарищества.

Как выяснил СИА-ПРЕСС, законотворческая инициатива проявлена департаментом внутренней политики Югры – такую возможность получили не все субъекты России.

В некоторых кооперативах уже воспользовались новым законом и оценили его позитивно. «Мы решили обновить опоры линий электропередач у себя, собрали совет и стали считать, сколько потребуется денег. Посчитали семь миллионов рублей. Где мы такие деньги сможем взять? — рассказывает член совета управления садово-огороднического кооператива Ветеран-2 Вадим Низовских. — Так что мы решили передать все электросети на баланс Сургутским ГЭС».

Городским электрическим сетям от кооператива перешли линии электропередач, опоры и подстанции. Компания будет следить за состоянием электросетей и заниматься их ремонтом и модернизацией. Теперь владельцы дачных участков будут платить напрямую городской компании, заключив с ней договор.

Однако процедура не проходит в одночасье: сначала дачники провели на свои деньги межевание улиц, чтобы определить границы дорог и участков. После этого план был отдан на рассмотрение в муниципалитет. Из-за огромной очереди ожидание может составить более года.

В департаменте государственного имущества Югры корреспонденту отметили, что возможность передачи на баланс муниципалитету имущества была и раньше, но она не была официально оформлена, поэтому ей редко пользовались, мало кто о ней знал, и было много бюрократических преград. Новый закон призван ускорить процесс передачи имущества.

Для этого членам товариществ нужно провести собрание и проголосовать, после чего передать заявление в местную администрацию. На решение вопроса в законе заложено 30 дней.

Власти округа собираются вести просветительскую деятельность в СМИ, чтобы как можно больше дачников узнало о новой возможности.