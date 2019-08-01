​В компании, заведующей всем мусором в Югре, сменился директор. Им стал выходец из крупного бизнеса

Региональный оператор по обращению с отходами «Югра-Экология» возглавил руководитель АО «ЮТЭК – Региональные сети» Максим Медведев. Эту информацию СИА-ПРЕСС сообщили в правительстве Югры.

«Действительно, в управление компанией «Югра-Экология» привлечено АО «ЮТЭК – Региональные сети». Такой способ взаимодействия, как вовлечение операционных ресурсов ЮТЭК-РС, позволит эффективно настроить и систематизировать работу регионального оператора с физическими и юридическими лицами по сбору платежей на период выстраивания работы в большинстве муниципальных образований автономного округа», – сообщили в региональном департаменте промышленности.

Представители правительства округа заверили, что «Югра-Экология» продолжит работу в прежнем режиме, и ни о каком повышении затрат компании и росте тарифов на вывоз и утилизацию мусора речи не идет.

«ЮТЭК – Региональные сети» входит в крупный энергетический холдинг «Корпорация СТС», который, в частности, взял в концессию теплосети Нижневартовска и предлагает Сургуту развивать тепловую инфраструктуру по той же схеме. «Корпорация СТС» также полностью владеет единым оператором по обращению с отходами в Тюменской области. Однако в Югре речи о переходе местного «мусорного оператора» речи не идет – «ЮТЭК – РС» владеет 49 процентами «Югры-Экологии», а 51 процент по-прежнему принадлежит региональному правительству.