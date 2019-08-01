​МЧС: в лесах Югры нет ни одного пожара

На протяжении двух дней в округе не было обнаружено ни одного лесного пожара.

«В зоне контроля все пожары мгновенно обслуживаются. Обнаружение пожаров происходит либо по сообщениям от работников нефтяных месторождений, либо через воздушный мониторинг местности. Помимо этого, данные поступают через спутниковое наблюдение за местностью», – прокомментировали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС Югры.

В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры отмечают, что в округе прогнозируется 1-2 классы пожарной опасности.

Последний пожар общей площадью 0,8 гектаров был зарегистрирован 30 июля в Нефтеюганском районе. Причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнем. Рабочая группа в составе 15 человек потушило пожар в течении нескольких часов.

Справка:

Первый и второй классы пожарной опасности подразумевают очень малую и малую пожарную опасность.