​В Югре парень торговал наркотиками, а «отмывал» деньги через подругу

В Пыть-Яхе прокуратура обвиняет 26-летнего мужчину в незаконном сбыте наркотиков и легализации денежных средств, полученных из-за совершения преступления. По словам правоохранителей, подозреваемый купил запрещенные средства растительного происхождения, а после продавал их через закладки на территории города. В результате мужчина провел финансовые операции на сумму более 160 тысяч рублей, чтобы легализовать деньги от продажи наркотиков.

«Он положил деньги на банковскую карту, а после переводил на счет своей знакомой, которая снимала наличные средства и передавала их злоумышленнику. Девушка не знала о природе средств — ей не предъявлено обвинение», — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

Также отмечается, что у мужчины изъяли 180 грамм наркотиков. Сейчас он находится под стражей.