Замгубернатора Югры, защищавшая интересы округа на федеральном уровне, ушла в отставку

Заместитель губернатора Югры, руководитель представительства округа при правительстве России в Москве Фануза Арсланова покинула должность по собственному желанию. Глава региона Наталья Комарова подписала соответствующее распоряжение, которое вступит в силу с 1 августа. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей правительства Югры. Причина увольнения не уточняется.

Отмечается, что Арсланова возглавляла окружное представительство в столице страны более девяти лет. «Она помогла наладить взаимодействие исполнительных органов региона с федеральными, их территориальными представительствами, органами местного самоуправления и общественными объединениями», — отмечают специалисты югорского правительства.

Предыдущим местом работы Фанузы Арслановой был «Газпром», где она около 14 лет занимала начальствующие должности.

На данный момент не известно, кто займет кресло Арслановой, однако специалисты заявляют, что глава региона примет решение о назначении нового представителя Югры в правительстве в ближайшее время.