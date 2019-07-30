​Правительство Югры выделит каждому младенцу подарок стоимостью 20 тысяч рублей

Каждый ребенок, родившийся в Югре с 1 января 2020 года, получит подарок от окружного правительства. Жителям региона предлагают поучаствовать в голосовании, чтобы определить какой именно презент получит новорожденный. Югорчане могут выбрать между детскими принадлежностями общей стоимостью 20 тысяч рублей и мультикартой «Расту в Югре» с той же денежной суммой.

Голосование проводится на сайте центра «Открытый регион – Югра» и продлится до 12.00 1 августа.

По словам организаторов, в первом случае набор включает комплект в кроватку, полотенце-уголок, нарядный костюм, распашонки, ползунки, шапочку, набор подгузников и другие необходимые младенцам вещи. Второй вариант — мультикарта, после активации которой 20 тысяч рублей отправятся на лицевой счет одного из родителей. При этом потратить деньги родители смогут по своему усмотрению.

Отметим, за два дня голосования в опросе приняли участие более 6,5 тысяч человек. Порядка 80 процентов участников предпочли денежный подарок, нежели набор детских принадлежностей.