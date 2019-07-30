​В Югре уменьшилось количество случаев нападения клещей

В Югре снизился процент жителей, обратившихся за медицинской помощью из-за укусов клещей. В общей сложности за 2019 год зарегистрировано 3386 случаев, что на 11 процентов меньше чем за тот же период прошлого года (3806 случаев).

Чаще всего нападения клещей регистрируются в Ханты-Мансийске (490 случаев), Пыть-Яхе (436 ) и Нефтеюганске (420).

«Наибольшему риску нападения клещей население подвергается при посещении леса, там зарегистрировано 32,9 процента всех нападений. Удельный вес пострадавших на дачных участках составляет 27,5 процента», – заявили в пресс-службе Роспотребнадзора по Югре.

В 2019 году зафиксировано 26 случаев подозрения на заболевание инфекциями, передающимися клещами. Подтвержден диагноз вирусного клещевого энцефалита у трех больных, в том числе у ребенка двух лет. Помимо этого, отмечен диагноз иксодового клещевого боррелиоза у четырех больных.

Прививки против клещевого энцефалита имели 22,4 процента (757 человек) из числа пострадавших.