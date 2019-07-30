​На трассе в Югре водителей проверят на трезвость

Сотрудники дорожно-патрульной службы Югры проверят водителей на трезвость на автодороге Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Профилактическое мероприятие состоится в пятницу, 2 августа.

Подобные массовые рейды проходят на трассе и в населенных пунктах регулярно, об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе сургутской ГАИ. «Еженедельно по выходным мы проверяем водителей на алкогольное опьянение. Так, последняя проверка, прошедшая на выходных в Сургуте, выявила 16 пьяных водителей за рулем», — пояснили специалисты.

Сотрудники окружной госавтоинспекции отмечают, что профилактические мероприятия позволяют выявить и исключение из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также сформировать навыки безопасного поведения на дорогах среди автовладельцев.