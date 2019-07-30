​В Югре выдано более 2000 сертификатов дошкольника

Сертификатом дошкольника пользуются югорские родители, которые отдают своих детей в частные детские сады. Ребенок должен быть поставлен в очередь на предоставление места в муниципальное дошкольное образовательное учреждение и достичь возраста хотя бы 1,5 месяцев. Частные детские сады, которые работают в Югре по системе сертификатов дошкольника, обязательно лицензированы. Сертификат действителен со дня его выдачи и до конца пребывания ребенка в частном детском саду.

«Сертификат дошкольника является именным документом и удостоверяет право ребенка на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования и доступной услуги по присмотру и уходу. Сертификат предусматривает персонифицированное финансовое обеспечение этих услуг. Номинал сертификата дошкольника равен 3000 рублей, с помощью этого документа родители частично оплачивают услуги в частных дошкольных организациях региона», – прокомментировал вопрос депутат Думы Югры от фракции «Единая Россия» Сергей Великий.

По итогам прошлого года услуги частных детских садиков в Югре с помощью сертификата дошкольника получили 2066 детей.

Наибольшее число участников проекта в Сургуте, где выдано 1025 сертификатов, в Нефтеюганске – 259 сертификатов и в столице Югры - 366 сертификатов дошкольника.