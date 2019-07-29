​В Нижневартовске у троих детей в детском лагере заподозрили серозный менингит

В детском палаточном лагере, расположенном в Нижневартовске, приостановлена работа из-за подозрения у троих детей острого инфекционного заболевания — серозного менингита. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщила глава Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева. Специалист отметила, что заболевание не является «страшным диагнозом», а детей разобщили на время инкубационного периода, чтобы заражение не распространялось.

«Официально: один подтвержденный случай заболеваемости. Еще двое детей находятся под наблюдением — у них были похожие симптомы на энтеровирусную инфекцию. Если диагноз подтвердится, то детей будут лечить соответствующим образом», — пояснила корреспонденту СИА-ПРЕСС глава Роспотребнадзора Югры. Также она отметила, что данный вид инфекций проявляется различными симптомами, в числе которых ангина, конъюнктивит, высокая температура тела, боль в животе, тошнота.

В службе по охране здоровья населения администрации Сургута заявили, что в городе вспышки данного заболевания не наблюдается.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, чтобы избежать инфекционного заболевания необходимо соблюдать правила гигиены, не покупать продукты питания сомнительного качества, тщательно мыть овощи и фрукты перед едой, пить только чистую воду, избегать купание в загрязненных водоемах, а при обнаружении тревожных симптомов срочно обращаться к врачу.