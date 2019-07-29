​Молодые семьи Югры получат субсидии от правительства

Около полутора тысяч из семи тысяч молодых семей-участников государственной программы «Развитие жилищной сферы» получат субсидии. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили специалисты департамента общественных и внешних связей. Назначение выплаты связано с изменениями в окружную госпрограмму, точнее с увеличением финансирования на 1,5 млрд рублей.

Сотрудники правительства напомнили, что дополнительные средства по данному направлению уже выделялись, сумма составила порядка 3,6 млрд рублей. «Если мы посчитаем общее число семей, воспользовавшихся мерами поддержки по улучшению жилищных условий в текущем году, то получается почти 5 тысяч», – пояснил директор югорского департамента строительства Андрей Кривуляк.

Ранее правительство региона предоставило денежные выплаты многодетным молодым семьям-участникам мероприятий по обеспечению жилыми помещениями, для погашения части долга по ипотеке. «Ее получатели - все многодетные молодые семьи – участники государственной программы «Развитие жилищной сферы», являвшиеся таковыми по состоянию на 1 января 2019 года и заключившие сделки на приобретение жилого помещения до 1 июля», — заключили специалисты окружного департамента общественных и внешних связей.