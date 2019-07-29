​Каждый десятый владелец кредитных карт в Югре допускает просрочку по платежу

Югра в тройке лидеров среди регионов России с самыми низкими значениями по доли просроченной задолженности по кредитным картам. Лишь 10,2 процента кредитов имеют просрочку свыше 30 дней.

Первые две позиции занимает Москва (6,8 процента) и Санкт-Петербург (8,9 процента).

В общем по стране во 2 квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по составила 13,7 процента, снизившись за год на 3,3 процента (во 2 кв. 2018 года – 17 процентов).

«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден еще несколько лет назад, и в настоящее время в ситуации с "плохими" долгами наступила стабилизация», – считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Наибольшие доли просрочки (свыше 30 дней) к общему объему кредитов по кредитным картам зарегистрированы в Иркутской области (19,7 процента), Ставропольский (19 процентов) и Алтайский (18,3 процента) края.