В центре Ханты-Мансийска сгорела баня

Накануне в Ханты-Мансийске во дворе жилого дома возле Югорского государственного университета сгорела баня. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе МЧС по Югре.
«На данный момент пожар полностью устранен. Пострадавших нет» – заявил корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Югре Вадим Симоненко.
Напомним, что в течение последних суток, с 28 по 29 июля, в Югре зафиксировано десять лесных пожаров. Меньше чем за 24 часа силами 175 человек удалось потушили восемь из них. Согласно статистике, 2019 год оказался благоприятным для Югры с точки зрения лесных пожаров.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XVIII. Об итогах работы весенней сессии думы Сургута. Председатель сургутской думы Надежда Красноярова // ONLINE 31 июля в 12:00