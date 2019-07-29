​В Югре на автотрассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» перевернулся автомобиль. Погиб один из пассажиров

Накануне, 28 июня, в Нефтеюганском районе в 10:30 на автотрассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» перевернулся автомобиль «Опель Астра». В результате ДТП скончался мужчина 35 лет, еще двое мужчин получили тяжелые травмы.

«По предварительным данным, 29-летний водитель не справился с управлением, в связи с чем, машина врезалась в дорожное ограждение и съехала в левый кювет с последующим опрокидыванием», – сообщил корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Югре.

Отметим, что в Югре за минувшие выходные выявлено более 14 тысяч нарушений ПДД. Задержано 40 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения.