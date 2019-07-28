​Дым от лесных пожаров над Югрой окончательно развеялся

Накрывший Югру дым от лесных пожаров, пришедший из Красноярского края, наконец-то развеялся. Это корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе МЧС Югры со ссылкой на синоптиков. Дым ушел благодаря смене направления ветра и дождям.

Напомним, замеры состава атмосферы показали, что воздух в Сургуте не опасен.

Тем временем пожары в Восточной Сибири продолжаются. По оценке «Лесопожарного центра», в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и в Забайкалье горит почти полтора миллиона гектаров леса.