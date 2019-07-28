​Югорчанин стал серебряным призером Первенства России по суперкроссу

В Туле завершился четвертый этап чемпионата и первенства России по суперкроссу, в котором спортсмен из Нефтеюганска, гонщик команды «Юганск-Мастер» Глеб Чернышов, занял второе место.

Как отметили организаторы, участниками соревнований стали свыше 40 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Каменск-Уральска, Липецка, Челябинска, Калуги, Ноябрьска и Нефтеюганска.

Справка: Суперкросс – это один из видов мотоциклетного спорта. Он представляет собой гонку на специальных спортивных мотоциклах. Его проводят на пересеченной местности по замкнутой трассе с естественными и искусственными препятствиями.