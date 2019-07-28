​В Югре появятся заводы по переработке рыбной продукции

Правительство Югры приняло решение о создании производства по переработке рыбы в Березовском, Белоярском и Октябрьском районах.

«Рыбная продукция – традиционный товар для Югры. При этом, обладая конкурентоспособной сырьевой базой, на глубокую переработку направляется меньше половины ресурса. Проект нацелен на изменение этой ситуации», — отметила губернатор округа Наталья Комарова.

Первое производство откроется в поселке Березово до 2021 года с использованием действующей инфраструктуры и привлечением инвесторов.