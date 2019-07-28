​В Югре жители обвиняют асфальтобетонный завод в загрязнении воздуха

В Нягани жители, живущие около асфальтобетонного завода, обратились в территориальное отделение Роспотребнадзора с жалобами на загрязнение воздуха.

«В ходе проверки было выявлено, что завод находится в коммунально-складской зоне и зоне промышленного назначения города Нягань без разрешительных документов на строительство и ввода в эксплуатацию», — отметили в Управлении Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Также, у владельца предприятия нет проекта на санитарно-защитную зону и им не подано уведомление о ее установлении. Сотрудники Роспотребнадзора направили руководству завода предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

«По результатам лабораторного исследования атмосферного воздуха в садово-огороднической зоне отклонений от норм не установлено», — заявили в центре гигиены и эпидемиологии г. Нягань.