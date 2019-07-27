​В Югре снимут серию короткометражных фильмов о выдающихся жителях округа

В Югре стартовал медиапроект «Были». В его рамках региональное отделение Русского географического общества Югры проведет съемки серии короткометражных художественных фильмов, о выдающихся жителях округа.

В частности, кинокартины расскажу о первооткрывателе сибирский нефти Фармане Салманове, руководителе Ханты-Мансийского автономного округа в 70-80 гг. Антонине Григорьевой, открывателе месторождений горного хрусталя на Приполярном Урале Александре Алёшковом и других.

«На роль Фармана Салманова и Александра Алёшкова уже найдены актеры — руководитель ханты-мансийской театральной студии «Отдыхай» Арслан Мадаминов и выпускник Екатеринбургского государственного театрального института Константин Кузнецов», – отметили в правительстве Югры.

Автор сценария Андрей Рябов отметил, что история округа очень богата на события, факты и личности.

«Очень много героев, о которых забыли, которых не помнят, личностей, которые обросли слухами и легендами, либо же канули в небытие», — заявил он.