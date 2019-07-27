​В Югре снизилась заболеваемость гепатитом

В Югре за последние полгода заболеваемость гепатитом составила 40,47 на 100 тыс. населения. Этот показатель снизился на 15,2 процента по сравнению с прошлым годом. В целом он на 19,6 процента ниже среднемноголетнего уровня за 5 лет.

«Многолетняя динамика заболеваемости гепатитами имеет тенденцию к снижению. Так заболеваемость гепатитами в 2018 году (89,05 на 100 тыс. населения) снизилась по сравнению с 2008годом (309,6 на 100 тыс. населения) в 3,5 раза», – отмечают эксперты Роспотребнадзора по Югре.

В целях профилактики вирусного гепатита А и Е рекомендуется соблюдать следующие правила:

выполнять правила личной гигиены, мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета, содержать в чистоте посуду и пищевые продукты;

не употреблять воду из случайных водоисточников и из-под крана, пить воду только кипяченой. Помните, что вирус погибает при температуре кипячения (100 градусов) только через 5 минут.

Напомним, что ежегодно 28 июля по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day).