​На трассе Ханты-Мансийск — Югорск автомобиль насмерть сбил лося

На трассе Ханты-Мансийск — Югорск произошло ДТП: легковой автомобиль «Mazda» столкнулся с лосем, перебегающим дорогу. От удара животное получило критические повреждения и скончалось на месте.

Водитель и пассажиры остались живы, но получили травмы.

Чтобы вызволить людей, находящихся в машине после столкновения, спасателям пришлось срезать крышу. Водитель получил черепно-мозговую травму, а его жена ушиб головного мозга. Также сотрясение мозга диагностировано у их четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает KP со ссылкой на Госавтоинспекцию Тюменской области.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.