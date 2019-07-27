16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,1271   EUR  70,3110  

​На трассе Ханты-Мансийск — Югорск автомобиль насмерть сбил лося

На трассе Ханты-Мансийск — Югорск произошло ДТП: легковой автомобиль «Mazda» столкнулся с лосем, перебегающим дорогу. От удара животное получило критические повреждения и скончалось на месте.

Водитель и пассажиры остались живы, но получили травмы.

Чтобы вызволить людей, находящихся в машине после столкновения, спасателям пришлось срезать крышу. Водитель получил черепно-мозговую травму, а его жена ушиб головного мозга. Также сотрясение мозга диагностировано у их четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает KP со ссылкой на Госавтоинспекцию Тюменской области.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:14, просмотров: 408, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Что делать и кому звонить, если встретил медведя? // ПАМЯТКА

Что делать и кому звонить, если встретил медведя? // ПАМЯТКА
Илья Низовских 26 июля в 17:10
701 0
Хозяйский подход

Хозяйский подход
Наша северная природа приучила нас к бережливости. Однако хорошо не только сохранять, но и приумножать
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 26 июля в 15:00
746 5
«Наша судьба зависит от чьего-то решения — когда бизнес поделит лакомые кусочки между собой»

«Наша судьба зависит от чьего-то решения — когда бизнес поделит лакомые кусочки между собой»
​Сургутские дольщики недовольны итогами встречи с застройщиками, банками и губернатором Югры
Анастасия Якупова 25 июля в 18:11
1044 8
Когда уберут не подключенные к сети опоры ЛЭП на Бажова-Бахилова? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Когда уберут не подключенные к сети опоры ЛЭП на Бажова-Бахилова? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Илья Низовских 25 июля в 18:02
729 2
Что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса?

Что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса?
А также что делать, если вы опоздали на самолет или ваш вылет отменили
Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре 25 июля в 16:25
590 0
Наджа-Лига здорового футбола 5х5

Наджа-Лига здорового футбола 5х5
В Сургуте проходит большой футбольный турнир для любительских и корпоративных команд
Анна Калугина 25 июля в 15:45
421 0
​Закон и порядок, выпуск 3. Что будет с нашими парковками

​Закон и порядок, выпуск 3. Что будет с нашими парковками
Не всякий даже опытный водитель захочет сунуться в зауженное пространство, тем более за деньги. Он лучше покрутится и встанет с нарушением, но свободно.
Олег Владимиров 25 июля в 13:10
436 1
​Почему бы учителям в Сургуте не создать реальный профсоюз?

​Почему бы учителям в Сургуте не создать реальный профсоюз?
Если прикинуть, то в Сургуте зарплата учителя на сегодняшний день за норму часов может составлять минимум 1,5 тысячи долларов
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 25 июля в 12:31
557 19
​В России уменьшается упаковка продуктов, а цена не падает. Делают ли подобное производители из Югры?

​В России уменьшается упаковка продуктов, а цена не падает. Делают ли подобное производители из Югры?
Анастасия Якупова 25 июля в 08:50
473 1
В России ликвидируют множество садово-огороднических товариществ. Разбираемся, кто из сургутских дачников в зоне риска

В России ликвидируют множество садово-огороднических товариществ. Разбираемся, кто из сургутских дачников в зоне риска
Артем Мазнев 24 июля в 20:30
963 1
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений в России. Что это значит для Югры? Новые месторождения открывать не будут?

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений в России. Что это значит для Югры? Новые месторождения открывать не будут?
Артем Мазнев 24 июля в 15:26
715 0
В Сургуте прошел рейд по контролю ремонта дорог города

В Сургуте прошел рейд по контролю ремонта дорог города

В ходе проверки были высказаны замечания, которые строители должны устранить
В.С.Гончаров, член рабочей группы по контролю за ремонтом автомобильных дорог 24 июля в 11:37
718 7
Банки начинают подавать иски к Utair о взыскании сотен миллионов рублей по кредитам. Это конец авиакомпании?

Банки начинают подавать иски к Utair о взыскании сотен миллионов рублей по кредитам. Это конец авиакомпании?
Отвечает экономист Константин Селянин
Анастасия Якупова 23 июля в 17:22
875 0
Геннадий Гудков: Угроза терроризма в России начнет нарастать. Так происходит в любой стране, находящейся в кризисе

Геннадий Гудков: Угроза терроризма в России начнет нарастать. Так происходит в любой стране, находящейся в кризисе
В регионах сейчас начнут возникать сепаратистские и протестные движения
Геннадий Гудков, российский политик, специально для siapress.ru 23 июля в 15:40
766 0
​Просто мусор

​Просто мусор
Тогда, когда высшей целью мусорной реформы является воспитание в гражданах сознательности и ответственности, главную безответственность демонстрируют именно власть имущие
Анастасия Семихатских 23 июля в 14:12
966 5
Как снизить плату за мусор, если вы уехали в отпуск

Как снизить плату за мусор, если вы уехали в отпуск
В таком случае законодательством предусмотрена возможность перерасчета платы за услугу «обращение с ТКО», как за любую другую коммунальную услугу
Пресс-служба АО «Югра-Экология» 23 июля в 12:26
833 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика