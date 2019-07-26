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​В Югре оштрафовали сотового оператора отказавшегося рассылать смс о штормовом предупреждении

Арбитражный суд Югры оштрафовал сотового оператора «ПАО «Мобильные ТелеСистемы»» на 30 тысяч рублей, за невыполнение обязательств об информировании населения. Об этом сообщили в региональном управлении Роскомнадзора.

На этой неделе, на территории Югры была зафиксирована буря, в результате которой пострадали жилые сооружения, ЛЭП, деревья и кустарники. Югорчане начали обвинять МЧС в том, что им не пришли смс о штормовом предупреждении. Однако как выяснилось позже, министерство предпринимало попытки оповестить граждан, но сотовый оператор отказывался публиковать информацию о надвигающиеся стихии.

Как отметили в МЧС, между центром управления в кризисных ситуациях и сотовыми операторами заключено соглашение о передачи информации о ЧС или же условиях, которые могут им способствовать.

«Компания «ПАО «Мобильные ТелеСистемы» несколько раз отказалась отправлять SMS-оповещения об изменении погодных условий. Объяснив это необходимостью представить им документы, свидетельствующие о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. По данному факту нами было направлено обращение в прокуратуру и Роскомнадзор», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС России по Югре.

Сотрудниками Роскомнадзора было возбуждено административное дело, которое они направили в арбитражный суд. При его рассмотрении в судебной инстанции было отмечено, что информирование населения, в данном случае, являлось экстренной информацией об угрозе нанесения вреда здоровью, а значит, сотовый оператор должен был провести оповещение.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 225, комментариев: 0


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