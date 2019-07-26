​С применением механизма ГЧП за пять лет в Югре появились 38 детских садиков

Сегодня регион держит курс на создание новых школ. В 2017 году запущен новый механизм государственно-частного партнерства. В его основе лежит концессионное соглашение, которое заключается на 8-летний период. Три года документ дает на проектирование строительство и ввод в эксплуатацию объекта, пять лет – на эксплуатацию здания концессионером. Возмещение затрат концессионера предполагается, начиная со второго года реализации проекта, окончательный расчет – восьмой год действия концессионного соглашения.

«За пять лет, в 2014-2018 годах, в Югре появились 38 детских садиков, построенных с применением механизма ГЧП. В них сегодня обучаются 6 тысяч 400 дошкольников. С помощью государственно-частного партнёрства новые сады появились в Нягани, Сургуте, Мегионе, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Нижневартовском, Сургутском, Кондинском районах, Урае и Нижневартовске», – отмечает депутат Думы Югры, глава парламентского комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

В минувшем году подписано четыре концессионных соглашения на создание школ. В новых микрорайонах Ханты-Мансийска («Учхоз» и «Иртыш-2») объекты образования мощностью 1056 и 1725 мест появятся к 2020 году. Поселки Нижнесортымский и Солнечный Сургутского района обзаведутся новыми школами к 2021 году. В каждой из них планируется обучать по 1100 школьников.