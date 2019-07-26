В Ханты-Мансийске ликвидировали пожар, возникший на стройке дома

Утром 26 июля в Ханты-Мансийске на территории строящегося дома по улице Комсомольской произошел пожар. В социальных сетях люди пишут о том, что в районе возгорания стоит невыносимый запах, а также присутствует задымление.

На место происшествие прибыло две бригады пожарно-спасательной части № 132 города Ханты-Мансийска, и уже к половине десятого пожар был ликвидирован.

«По предварительной информации, причиной возгорания стала неправильная технология использования битумной смеси. На данный момент создана специальная комиссия, которая будет заниматься проверкой данного происшествия»,— сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.