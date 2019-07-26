В Югре сотрудники единственной плавучей поликлиники оказали помощь более шести тысячам пациентов

В Югре за первую половину лета благодаря работе плавучей поликлиники «Николай Пирогов» 6796 человек из отдаленных и труднодоступных сел и деревень смогли получить медицинскую квалифицированную помощь. Из них 2226 человек смогли пройти флюорографическое, маммографическое и ультразвуковое исследования.

Медицинская бригада уже посетила 17 населенных пунктов Белоярского, Берёзовского, Кондинского и Ханты-Мансийского районов автономного округа.

«Сейчас теплоход находится в поселке Покур Нижневартовского района. Там специалисты будут работать до конца месяца. Вся работа проходит в штатном режиме», — рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе «Центр профессиональной патологии»

Всего же, до конца октября 2019 года, когда завершится навигация, плавполиклиника посетит еще 28 населённых пунктов Югры.