​В Югре сократилось количество безработных

В 18 муниципальных образованиях Югры зарегистрировано сокращение числа безработных. Об этом заявила губернатор округа Наталья Комарова на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

В частности, безработных стало меньше в Сургуте, Нягани, Югорске, Березовском, Советском, Сургутском, Кондинском и Октябрьском районах.

«По результатам проведенной работы 105 человек трудоустроены, из них 65 – на оплачиваемые общественные и временные работы, 40 человек – на постоянные рабочие места, 76 человек проходят профессиональное обучение, 19 югорчан зарегистрировали предпринимательскую деятельность, 27 человек трудоустроились самостоятельно», – заявил заместитель директора окружного департамента труда и занятости населения Алексей Мокринский.

По его словам, уровень регистрируемой безработицы в Югре – 0,43 процента. Это самый низкий уровень безработицы среди субъектов Уральского федерального округа.

Мокринский также подчеркнул, что на сегодняшний день в округе открыто более 16 тысяч вакансий. Многие из них предлагают временное трудоустройство несовершеннолетних и безработных.