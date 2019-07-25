​Замгенпрокурора проводит закрытое совещание о проблемах дольщиков в Ханты-Мансийске. Участвуют мэры, губернатор и застройщики

Заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин провел в Ханты-Мансийске закрытое совещание о ситуации с проблемными дольщиками в регионе. На встрече присутствовала губернатор Югры Наталья Комарова, главы муниципалитетов округа, а также все проблемные застройщики. Разговор прошел в закрытом режиме, без присутствия представителей СМИ.

Информацию о проведении встречи корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили в департаменте общественных и внешних связей правительства региона, отметив, что подробности будут оглашены в ближайшее время.

Об участии главы Сургута Вадима Шувалова в этом совещании корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили источники из администрации, близкие к мэру. «Глава сегодня работает в Ханты-Мансийске, встреча посвящена долевому строительству. Подробной информации еще нет», — отмечают специалисты.

Напомним, в вопросе проблемных дольщиков среди всех муниципалитетов Югры Сургут находится в самой сложной ситуации, в городе насчитывается порядка 1664 участников долевого строительства. Во вторник, 23 июля, Наталья Комарова провела в вторую встречу с сургутскими дольщиками, где глава Сургута отчитался, что по части проблемных объектов найдены решения — источники инвестирования и подрядные организации. Однако планировалось, что на сегодняшний день решения будут приняты по всем домам, ожидающим достройки.

Отметим, в 2018 году у сургутских застройщиков, крупнейшими из которых являются «Северстрой» и «ДЭП», обнаружились финансовые проблемы. В результате были сорваны сроки сдачи объектов в эксплуатацию.