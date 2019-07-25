​Часть жителей Югры будет меньше платить за вывоз мусора

Региональная служба по тарифам Югры снизила тариф за обращение с ТКО в южной зоне округа. Соответствующий приказ был подписан Региональной службой по тарифам. С 1 августа тариф уменьшится на 26 рублей и составит 692,28 рублей. Сократить свои расходы на вывоз мусора, начиная со следующего месяца, смогут жители Ханты-Мансийска, Нягани, Урая, Пыть-Яха, Югорска, Нефтеюганска, а также Нефтеюганского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Советского и Октябрьского районов.

По словам пресс-службы регионального оператора «Югра-Экология», изменения связаны с уменьшением доли расходов самого регоператора. Данная строка в составе тарифа будет сокращена на три процента и составит девять процентов от общей суммы. «Собственные расходы – это расходы на ведение договорной работы и расчетно-кассовое обслуживание потребителей», — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС специалисты «Югра-Экология».