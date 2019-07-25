​Депутаты Госдумы от Югры не вошли в топ-150 рейтинга активности парламентариев. За квартал они потеряли десятки позиций

Депутаты Госдумы от Югры не вошли в топ-150 рейтинга активных парламентариев. Согласно свежему выпуску «Коэффициента полезности депутатов Госдумы», составляемому политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым, представитель западного избирательного округа Югры, бывший газовик Павел Завальный занял 172 место.
Избранник от восточной части региона, экс-глава Сургута Александр Сидоров расположился на 319 месте.
Впрочем, представитель ЛДПР от нашего округа Евгений Марков, ставший депутатом ГД в апреле 2019 года, и вовсе находится на последнем месте «Коэффициента полезности».
При этом каждый парламентарий от Югры потерял позиции по сравнению с предыдущим выпуском «КПДГ», вышедшем в апреле 2019 года: Завальный упал со 114 места, Сидоров – с 281 места, и даже новенький на тот момент Марков дебютировал на предпоследнем месте. К слову, его предшественник Владимир Сысоев, ушедший из Госдумы на пост замгубернатора Тюменской области, в последнем для себя выпуске рейтинга (июль 2018 г.) находился на 61 месте и был лидером среди депутатов от Югры.
Авторы «КПДГ» рассчитывают коэффициент депутатов по четырем показателям: активности (выступления, законопроекты), индекс народного голосования на сайте проекта, оценка работы парламентариев от экспертов на местах и индекс цитируемости в СМИ. Так, Завальный набрал по всем четырем пунктам 25 баллов, Сидоров – почти 21 балл, а у топ-10 свежего «КПДГ» от 60 до 85 баллов.
Первые места заняли Павел Крашенинников, Сергей Гаврилов и Ярослав Нилов. В десятке самых активных также: Ирина Яровая, Петр Толстой, Виталий Милонов и Леонид Слуцкий (напомним, что этот парламентарий известен тем, что несколько журналисток обвиняют его в сексуальных домогательствах в стенах Госдумы).
Для менеджера коммерческой компании есть та единственная метрика, что суммирует все кипиаи на свете и базово отличает ее от любой политической деятельности - выполнение задач, поставленный собственником (акционерами).
Вовсе не обязательно директор глубоко убыточного ресторана неэффективен, совершенно не факт, что собственник ставил задачу зарабатывать деньги. Вполне возможно, что собственник - владелец большой металлотрейдинговой компании просто хочет в родном городе такой ресторан, куда можно привести немецких партнеров и будет не стыдно, если метрика "не стыдно перед немецкими гостями" выполнена - директор ресторана - эффективный менеджер.
Отличие частного сектора от государства - наличие субъекта, в интересах которого работает менеджер, который выставляет показатели и оценивает их выполнение.
Ровно по этой, кстати, причине, никогда нельзя оценивать эффективность деятельности компании, не зная поставленных ей целей. Прачечные Аль Капоне очевидно не приносили дохода основной своей деятельностью, что вовсе не говорит об их неэффективности.
В государстве, субъекте федерации, муниципалитете не существует того субъекта, в чьих интересах работает политический менеджмент, следовательно - отсутствует сама шкала оценки его эффективности.
Страна, регион, город - это совокупность десятков миллионов, сотен тысяч разных, часто совершенно противоположных интересов.
Бесконечный цикл ремонта дорог - это хорошо или плохо? Эффективно или нет? Если вы рядовой налогоплательщик - это приносит неудобства вам, что плохо, выжигает ваши налоговые отчисления в никуда, что неэффективно.
Но если вы рядовой налогоплательщик, но работаете в той самой подрядной организации, что эти дороги ремонтирует - стабильный бюджетный спрос, гарантированная занятость, доход, скорее, перекрывают все прочие соображения.
Единственный способ на практике узнать соотношение выигравших и проигравших от действий политического менеджмента, т.е., буквально - измерить его эффективность - конкурентные выборы.
(с)Михаил Макогон