​Депутаты Госдумы от Югры не вошли в топ-150 рейтинга активности парламентариев. За квартал они потеряли десятки позиций

Депутаты Госдумы от Югры не вошли в топ-150 рейтинга активных парламентариев. Согласно свежему выпуску «Коэффициента полезности депутатов Госдумы», составляемому политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым, представитель западного избирательного округа Югры, бывший газовик Павел Завальный занял 172 место.

Избранник от восточной части региона, экс-глава Сургута Александр Сидоров расположился на 319 месте.

Впрочем, представитель ЛДПР от нашего округа Евгений Марков, ставший депутатом ГД в апреле 2019 года, и вовсе находится на последнем месте «Коэффициента полезности».

При этом каждый парламентарий от Югры потерял позиции по сравнению с предыдущим выпуском «КПДГ», вышедшем в апреле 2019 года: Завальный упал со 114 места, Сидоров – с 281 места, и даже новенький на тот момент Марков дебютировал на предпоследнем месте. К слову, его предшественник Владимир Сысоев, ушедший из Госдумы на пост замгубернатора Тюменской области, в последнем для себя выпуске рейтинга (июль 2018 г.) находился на 61 месте и был лидером среди депутатов от Югры.

Авторы «КПДГ» рассчитывают коэффициент депутатов по четырем показателям: активности (выступления, законопроекты), индекс народного голосования на сайте проекта, оценка работы парламентариев от экспертов на местах и индекс цитируемости в СМИ. Так, Завальный набрал по всем четырем пунктам 25 баллов, Сидоров – почти 21 балл, а у топ-10 свежего «КПДГ» от 60 до 85 баллов.

Первые места заняли Павел Крашенинников, Сергей Гаврилов и Ярослав Нилов. В десятке самых активных также: Ирина Яровая, Петр Толстой, Виталий Милонов и Леонид Слуцкий (напомним, что этот парламентарий известен тем, что несколько журналисток обвиняют его в сексуальных домогательствах в стенах Госдумы).