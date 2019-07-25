​После трагедии в Хабаровске глава МЧС Югры проверил палаточный лагерь в Ханты-Мансийске

Начальник главного управления МЧС Югре Петр Кугуль посетил палаточный лагерь в Ханты-Мансийске. Глава ведомства проверил порядок использования электроприборов и открытого огня, а также обсудил с администрацией учреждения вопросы дежурства персонала в ночное время. Директор лагеря отметила, что отдыхает 31 ребенка, днем с ними занимаются 12 педагогов, а ночью дежурства проводят порядка восьми человек.

После осмотра палаток руководитель окружного МЧС вызвал дежурный караул по номер «101». Специалисты прибыли за четыре минуты — в два раза быстрее, чем установлено в нормативе.

«Тренировки по эвакуацию со специалистами МЧС проходят в начале каждой лагерной смены, также воспитатели проводят внеплановую учебную эвакуацию в ходе смены. С каждым ребенком проводятся инструктажи и беседы о безопасности», — отмечают специалисты.

В пресс-службе МЧС Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что перед открытием лагерь проверяет межведомственная комиссия, в составе которой находятся и специалисты МЧС. Также сообщили, что лагеря подают ежедневные отчеты о количестве детей в единую диспетчерскую службу. Кроме того, специалисты заявили, что всего на территории округа работает порядка трех палаточных лагерей.

Напомним, 23 июля в палаточном лагере Хабаровского края произошел пожар, где погибли четыре ребенка. Мнение шеф-редактора СИА-ПРЕСС Анастасии Семихатских о происшествии читайте в блоге «Дорогие, мы убиваем детей».