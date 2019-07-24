Задолженность по зарплатам в Югре выросла с нулевого показателя до второго места в УрФО

В Югре задолженность по зарплатам за год выросла с нулевого показателя до 9,2 млн рублей, то есть второго места по Уральскому федеральному округу (на первом месте Свердловская область с 19,7 млн рублей). Такие данные приводит Росстат по состоянию на 1 июля 2019 года.

Если говорить о Тюменской области без учета автономных округов, то там ситуация выглядит зеркально – долг сократился на 9,2 млн рублей и теперь отсутствует полностью.

Самые большие долги по зарплатам в УРФО зарегистрированы в Свердловской области – 19,7 млн рублей. Долг перед сотрудниками ЯНАО составил 0,7 млн рублей.

Общая задолженность по стране составила 2,56 млрд рублей. Свои зарплаты не получили 41 тысяча сотрудников.

«Из них 48 процентов – работники обрабатывающих производств; 16 процентов – строительства; 8 процентов – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; по 7 процентов – добычи полезных ископаемых и транспорта», – говорится в сообщении ведомства.