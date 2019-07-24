Югра и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске состоялась встреча заместителя губернатора Югры Николая Милькиса и генерального консула республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалама Хатамова. На встрече обсуждались перспективы экономического сотрудничества и возможности туризма.

Посол Узбекистана предложил организовать туристические бизнес-миссии в своей стране, в Наманганской области, а также рассмотреть области взаимодействия в области культуры и образования.

Заместитель губернатора Югры отметил о планах в туристической сфере: «Будем развивать маршруты, которые интересны югорчанам в Узбекистане, а также предлагать гражданам этой страны посетить наш регион». Также Николай Милькис сказал, что Югра будет искать бизнесменов, которым было бы выгодно осваивать рынок Средней Азии для составленя карт сотрудничества.

Лидер национально-культурного центра «Узбекская диаспора» Абдихарим Валиханович: в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС отметил: «В Узбекистане сейчас много чего развивается по туризму: старинные города, Самарканд, Бухара, другие… От конца сентября намечается делегация из ХМАО в Наманганскую область – вопрос по туризму идет, сделано много предложений. Возможно, получится сделать прямой рейс с Ташкента до Сургута… Будет очень хорошо, если получится».

Встреча произошла во второй раз. Первый визит узбекистанского консула состоялся в июне 2019 года в рамках ХI международного IT-форума с участием стран БРИКС И ШОС. В прошлый раз были рассмотрены направления сотрудничества в нефтегазосервисе, в области ИКТ, гуманитарной, агропромышленной, образовательной, экономической и туристической сферах.